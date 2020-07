Le Festival du film de Saint-Séverin est reporté à l'automne 2021

Le Festival du film de Saint-Séverin avait pris la difficile décision d’annuler l’édition de cette année. Par contre, il a nommé d’un nouveau directeur et a ajouté deux nouveaux membres au sein du conseil d’administration.

Plus tôt cette année, la directrice, Suzie Guay, a remis sa démission après sept ans de dévouement. Vann Delorey a pris la relève dans les semaines qui ont suivi. M. Delorey est résidant de Saint-Séverin depuis de nombreuses années et est musicien. Il a de l’expérience en gestion d’entreprise de même que dans le domaine des arts et spectacles.

Administration renouvelée

Lors de la dernière assemblée générale, les membres ont reconduit à leur poste les administratrices et administrateurs suivants : Richard Lapointe, président, Michelle Giguère, vice-présidente, Victoire Giguère, secrétaire, et Denise Leclerc, administratrice. Les nouvelles administratrices sont Rosalie Audet-Paradis, responsable des médias sociaux et Alex Delorey, trésorière.

Le comité de sélection est maintenant composé de Christine Doyon, scénariste, et Caroline Mailloux, scénariste.

Édition 2020 reportée

La situation provoquée par la COVID-19 rendait difficile l’obtention de certaines œuvres et empêchait tout déplacement de possibles invité(e)s. De plus, les rassemblements étant interdits ou sévèrement limités, la tenue de l’événement devenait impossible.

Plusieurs scénarios ont été envisagés, mais les moyens techniques ou financiers faisant défaut, l’édition 2020 est reportée à l’automne 2021.

Cette période sera mise à profit pour revoir certains aspects du fonctionnement du Festival tout en laissant l’occasion au nouveau directeur d’assurer une relève.