Galerie 2 : des potagers photogéniques!

C'est le temps où potagers et jardins sont au maximum de rendement. Admirez ces belles rangées et ces ces beaux légumes et fruits qui mettent l'eau à la bouche. Tout ça, grâce à Dame Nature et aussi tous les efforts mis par les jardiniers et les jardinières de la région.

Nos photographes amateurs d'aujourd'hui : Justine Boucher, Mélissa Duquet, François Provost, Chantal Rodrigue, Jean-Marc Giguère, Steve Blumstein.

EnBeauce.com vous invite ce mois-ci à nous envoyer vos plus belles images représentant votre potager.

Nous publierons les meilleures images au courant des jours à venir. Nous en ferrons une galerie pour tous les amateurs de photographie. Faites-nous parvenir vos clichés:

— Par courriel à l’adresse [email protected]

— Par message privé sur notre page Facebook

— Sur Instagram