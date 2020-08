L'école CaroSol en Scène lance une formation de théâtre en ligne pour les enfants

L’école CaroSol en Scène a annoncé hier qu’elle lance une formation théâtrale en ligne pour les enfants dans les services de garde.

Devant composer avec les restrictions gouvernementales quant à la situation en lien avec la Covid-19, l’école CaroSol en Scène lance un nouveau concept, intitulé « Théâtrons ensemble », visant à rendre le théâtre accessible pour les enfants.

Cette initiative a pour but de permettre aux jeunes qui fréquentent un service de garde d’avoir accès à cette forme d’art malgré le contexte actuel.

« Avec les mesures sanitaires émises par le gouvernement, plusieurs de mes activités se sont brutalement arrêtées et j’essaie d’être créative avec ma petite entreprise pour garder le cap. J’ai ainsi conçu une formation théâtrale en ligne que les éducateurs et éducatrices pourront utiliser dans leur service de garde », explique Caroline Audet, directrice de l’école CaroSol en Scène.

Le programme complet offert en ligne fournit aux éducateurs et éducatrices des animations d’activités théâtrales adaptées aux enfants de la maternelle à la 6e année. Cela inclut des documents d’accompagnement, détaillés étape par étape, ainsi que des vidéos destinées aux jeunes.

« Ce sont des capsules vidéo dans lesquelles je m’adresse directement aux enfants. On visionne le tout avec son groupe et par la suite, on a le plaisir d’expérimenter le théâtre », explique Mme Audet. « Ça ne demande donc aucun temps de préparation ni aucune connaissance en théâtre », ajoute-t-elle.

Pour en connaître davantage sur les ateliers de théâtre en ligne ou pour plus de renseignements sur l’école, visitez la page Facebook de l’École de théâtre CaroSol en Scène ou le site Web de l’école.