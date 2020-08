Un premier vidéoclip pour Steven & Steeven

Voir la galerie de photos

Le duo beauceron Steven & Steeven a officiellement lancé aujourd’hui un nouveau simple « J’me sens ben » accompagné de leur tout premier vidéoclip en carrière.

« Ça parle de ce doux feeling que sont les lendemains de veille, de profiter des bonnes choses, d'être un ti-peu mêlé, mais surtout de "good vibes"» écrit l’un des deux Stevens sur leur page Facebook « Steven & Steeven ».

Mais tout d’abord, avant de parler de la chanson, une question s’impose...

Qui est « Steven » et qui est « Steeven »?

Steeven Fortin, originaire de Saint-Georges, est le Steeven aux deux « e ». Son acolyte, originaire de Saint-Clothide, s’appelle Steven Grondin. S’il n’est armé que d’un seul « e » il a tout autant de talent que son complice! Steeven s'occupe de la guitare et Steven est le chanteur principal.

Les deux jeunes hommes se sont connus au Cégep Beauce-Appalaches et ont tout de suite foulé les planches des spectacles collégiaux ensemble.

Ils ont ensuite démarré leur carrière musicale en Beauce. Ils ont participé à divers projets musicaux ensemble et ont performé longtemps comme étant le duo de chansonniers Eux-Autres.

« Depuis huit ans, la musique est notre travail. Lorsqu’on était étudiants, la musique était notre seule “job”. Aujourd’hui, moi je continue mes études et Steven Grondin à plusieurs petits emplois ici et là; il fait du montage vidéo, du graphisme et ils s’occupent du visuel et la gestion de nos réseaux sociaux », nous raconte Steeven Fortin, guitariste du groupe.

Même s’ils sont partenaires depuis huit ans, ça ne fait que deux ans que les deux Beaucerons se sont lancés dans la composition originale.

Leur style de musique, qui associe le folk, le pop et quelques touches de blues, s’est dévoilé en 2018 avec leur premier simple Millionnaire, qui leur avait permis d’être la « star » de iHeartRadio à Énergie.

Inspirés par les Colocs, Beau Dommage et les textes de Daniel Bélanger, Steven & Steeven ont ensuite renchéri avec la chanson Salut salut, leur plus gros succès à ce jour sur Spotify et Stingray, afin de compléter un EP intitulé Les Artifices en 2019.

Un lancement officiel des Artifices avait été réalisé au Cabaret des Amants de la Scène à Saint-Georges.

Pour l'enregistrement de leur chanson en studio, Steven & Steeven, font appel à Martin Aubin de Sainte-Marie et son studio FLEXON.

« Il est notre ingénieur de son, notre réalisateur, il aide à peaufiner nos chansons avec des percussions ou de la basse. C’est aussi notre bassiste lorsqu’on fait des spectacles. Il est comme un troisième membre du groupe ».

Avec l’aide de Martin Aubin, le duo a signé d’autres simples tels que Beau Parleur et Chu tanné. Cette dernière chanson, la première de 2020 pour le duo, a resté pendant 30 semaines au Top 100 BDS Adisq et s’est rendu au 20e rang du palmarès.

J’me sens ben et son vidéoclip

Finalement, J’me sens bien, est leur cinquième simple. C’est la première chanson accompagnée d’un vidéoclip original.

« On sentait que les gens avaient hâte de nous voir, de mettre des visages sur Steven & Steeven »

Signé, par l’agence créative Dans la Lune, dont fait partie Dominic Pelletier chanteur du groupe Caravane, le clip aux allures rétro traduit exactement ce que le groupe cherchait comme ambiance avec leur chanson.

Pour leurs futurs projets, Steeven Fortin nous confie que le duo vont visent à sortir des nouvelles chansons afin de pouvoir présenter un nouvel EP au début de l’année 2021.

Bientôt, Steven & Steeven auront un assez grand répertoire pour jouer des spectacles uniquement chargés de leurs compositions originales.

Vous pouvez visionner le tout nouveau clip de Steven & Steeven dans cet article.