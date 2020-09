Journées du patrimoine religieux: visites de l'église Saint-Paul

Dans le cadre des Journées du patrimoine religieux, organisées par le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) et l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ), les intéressés pourront visiter l'église Saint-Paul à Saint-Simon-les-Mines les 12 et 13 septembre.

Cet événement vise à fournir aux Québécois une opportunité de s’approprier leur patrimoine religieux et de mieux connaître et apprécier ses multiples caractéristiques artistiques, historiques et architecturales.

L'église Saint-Paul date de 1847, ce qui en fait la plus vieille église de pierres de la région avec son ameublement d'origine. Toujours consacrée, on retrouve à l'intérieur du bâtiment deux panneaux explicatifs de l'architecture de l'église et des Révérants qui se sont succédés.

Au même endroit, on compte le jardin anglais Harbottle, annexé au site de l'église, ainsi que le cimetière de Cumberland Mills et de son mémorial.

Les heures de visite, les 12 et 13 septembre, seront de 10 h à 16 h. Le tout est absolument gratuit.