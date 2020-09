Dans le cadre des Concerts sous le clocher, l’église Saint-Georges accueillera, le vendredi 25 septembre à 20 h, Noémi Vachon et Nancy Pelletier dans un spectacle intitulé « À la découverte de l’alto. »

Noémi Vachon altiste, enseigne le violon et l’alto depuis plusieurs années à Québec et à Saint-Georges. Elle a terminé la maîtrise en interprétation au conservatoire de musique de Québec.

Par la suite, Noémi s’est perfectionnée pendant un an au Conservatorium van Amsterdam et a fait partie de l’académie du Nederlands Philharmonisch Orkest, en plus de participer aux tournées d’hiver et d’été du Nationaal Jeugd Orkest aux Pays-Bas et en Roumanie.

Depuis 2018, Noémi est membre de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire et elle joue régulièrement avec l’Orchestre symphonique de Québec, comme surnuméraire. La musicienne joue sur un alto gracieusement prêté par Canimex.

Elle sera accompagnée au piano par Nancy Pelletier. Celle-ci s’est distinguée comme soliste, chambriste et accompagnatrice en Ontario, en Alberta et au Québec. Elle compte aussi plusieurs enregistrements pour la Société Radio-Canada. Elle est accompagnatrice au Conservatoire de musique de Québec, ainsi qu’au Domaine Forget.

La tenue de ce concert a notamment pour but d'aider financièrement à l’administration et à l’entretien de l'église Saint-Georges.

Initialement prévue le 28 mars dernier, plusieurs ont déjà leur billet en main pour cette prestation. Pour les autres, il est toujours possible de s'en procurer auprès des Amants de la scène.