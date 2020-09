Le dépanneur Chez Ben organise un rallye d'observation

Benoît Leclerc organise un rallye d'observation, le samedi 19 septembre, au départ du Dépanneur chez Ben entre 10 h et 13 h, ainsi qu'une soirée de feux d'artifice au terrain de balle.

Grâce à cet évènement, il souhaite simplement remercier ses clients fidèles depuis 24 ans, et offrir aux résidents de Lac-Etchemin une activité spéciale.

Au coût de 15$ par feuille d'inscription, l'argent récolté permettra d'offrir des prix de participation en soirée.

Dans le but de respecter les mesures sanitaires actuelles, l'activité se fera depuis la voiture personnelle de chacun des participants. Les questions se retrouveront à différents endroits sur les panneaux de commerce, ou sur d'autres pancartes de la ville. Il ne sera donc pas nécessaire de sortir du véhicule.

La remise des réponses et des prix se fera en soirée au terrain de balle, vers 19 h. C'est aussi à cet endroit que seront lancés les feux d'artifice, par l'artificier Pierre Panneton, vers 19 h 30.

Un nombre maximum de participants doit être déterminé avec la municipalité, mais la priorité sera donnée à celles et ceux qui feront le rallye. Les gens qui prendront place dans les gradins devront porter le masque à leur entrée au terrain, et devront respecter la distanciation de deux mètres une fois assis dans les estrades.

Les spectateurs pourront également voir les feux d'artifice à même la première avenue, ou dans différents stationnements proches du terrain de balle.

Benoît Leclerc a annoncé cet évènement sur sa page Facebook. « On se fie sur votre bon sens pour que tout se déroule selon les normes de sécurité. Je suis un de ceux qui prenne la menace de cette pandémie très au sérieux, et je ne voudrais pas me faire accuser d'avoir provoqué une éclosion. Mais j'ai aussi envie de vous offrir une activité de rassemblement "légale", avec toutes les normes respectées. » a-t-il exprimé.