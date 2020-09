Une activité créative pour tous à l'occasion du mois de la Culture

Une activité créative pour tous sera offerte le 27 septembre dans le cadre du mois de la Culture à Saint-Georges.

« Quand Pollock s’en mêle » est une activité ludique qui permettra aux jeunes et moins jeunes de réaliser une œuvre à la manière de Jackson Pollock. Ce dernier était un peintre américain qui a inventé le dripping, soit l’art de jeter des couleurs sur la toile de façon spontanée. L’œuvre prend ainsi forme peu à peu.

Pour agrémenter l’après-midi, Les matantes Marie-Jeanne feront l’animation.

L’activité se tiendra dans le respect des consignes sanitaires et permettra aussi de faire connaître un projet d’atelier communautaire que les artistes Johanne Maheux et Julie Morin désirent mettre sur pied.

À noter qu’en cas de mauvaise température, l’activité sera remise au dimanche 4 octobre, aux mêmes heures soit de 13 h à 16 h.

Le projet d’atelier communautaire vise à doter la ville de Saint-Georges d’un lieu de développement culturel ouvert à toutes les disciplines et à toute la population qui souhaite s’exprimer via l’art et la culture. Il s’agirait d’un atelier où artistes et membres de la communauté peuvent y travailler, échanger et bénéficier de services et d’outils communs en lien avec des projets artistiques et culturels, personnels ou communautaires.

Une attention particulière sera aussi accordée aux milieux défavorisés et à une clientèle plus à risque ou vulnérable.

Parmi les objectifs du projet, il y a celui de réunir les membres de la communauté dans le but d’échanger des idées, des savoirs et des expériences, et mettre en commun leurs ressources et leurs talents, ainsi que celui de créer un lieu de diffusion et de promotion pour assurer le développement des arts par des activités, des formations et des événements à caractère culturel de toute tendance : arts visuels, métiers d’art, théâtre, danse, musique.

Pour la Beauce, se serait l’opportunité de dynamiser le milieu culturel de la région en offrant un atelier pignon sur rue aux artistes, en démocratisant l’art grâce à un nouveau lieu de médiations culturelles, créer un lieu de rassemblement pour encourager la rencontre des artistes et des citoyens dans une optique culturelle. Il serait bon aussi de favoriser et encourager la diversité créative pour favoriser l’inclusion des personnes immigrantes et des personnes exclues socialement et développer un lieu de participation citoyenne qui inspire l’engagement collectif.

Finalement, cela permettrait de promouvoir la Beauce comme un lieu attrayant et accueillant pour tous.