Les Journées de la culture mettront en lumière les 1001 métiers de la culture

C’est sous le thème « Les 1001 métiers de la culture » que se tiendront les journées de la culture 2020 qui se tiendront pendant un mois, du 25 septembre au 25 octobre prochain.

Pour faire découvrir les 1001 métiers de la culture, le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges mettra en scène « CultivaTOR ».

Curieux et friand de culture, CultivaTOR se lancera dans une véritable chasse au trésor sur sa page Facebook. Dans sa quête de découverte des trésors culturels beaucerons, il invitera les abonnés de sa page à participer ou à répondre à des questions relativement à des énigmes, rébus, photos, charades, anagrammes, Code QR, compléter une phrase, trouver l’intrus, choix multiples, etc.

Pour stimuler la participation de tous, des prix de participation seront attribués tout au cours du mois. CultivaTOR s’inspirera des thèmes suivants pour chacune des quatre semaines de l’événement soit les Arts visuels et Métiers d’arts, les Arts de la scène, Bibliothèque et littérature ainsi qu'Histoire, patrimoine et promotion.

À l'occasion du mois de la culture, une grande œuvre collective sera réalisée le samedi 26 septembre de 13 h à 16 h au centre culturel Marie-Fitzbach. Celle-ci sera orchestrée par l’artiste Julie Potvin.

Au même moment, les visiteurs pourront participer à une causerie avec Benoit Lévesque alors qu’il sera possible de prendre part à une visite commentée des expositions automnales.

Qui plus est, un atelier créatif appelé « Quand Pollock s’en mêle » se tiendra sur le stationnement de l’espace Redmond, face au centre sportif Lacroix-Dutil, le dimanche 27 septembre de 13 h à 16 h.

Cette activité de peinture s'inspirera du « dripping » telle qu’inventée par le peintre américain Jackson Pollock, une méthode qui consiste à jeter des couleurs sur une toile de façon spontanée.

Les matantes Marie-Jeanne animeront la place pendant l’essai artistique.

Un projet d’atelier communautaire créé par les artistes Johanne Maheux et Julie Morin sera également présenté aux personnes intéressées.

Notez que ces activités se tiendront dans le respect des mesures d’hygiène demandées par la Direction de la santé publique soit, le lavage de mains, la distanciation sociale et le port du masque.