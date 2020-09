Sept gagnants pour l'expo-concours Chaudière-Appalaches en œuvres

Onze prix et deux mentions ont été attribués aux participants de l'expo-concours Chaudière-Appalaches en œuvres – Troisième temps, hier soir lors de la remise de prix.

Une trentaine de personnes issues du milieu artistique, culturelle et politique de la région ont assisté à cette soirée et l’animation de la soirée a été assurée par Solange Thibodeau, membre du conseil d’administration du Musée Marius-Barbeau.



Les MRC de Chaudière-Appalaches ont remis neuf prix d’une valeur de 400 $.

Les récipiendaires sont :

- Guillaume Desjardins pour son œuvre « Un portrait au printemps 2020 ».



- Yolande Bernier pour son œuvre « Terre Hybride ».



- Irène Lumineau pour son œuvre « Ère ».



- Martine Boutin pour son œuvre intitulée « Pièce d'acier ».



- Anny Morin pour son œuvre intitulée « L'oeuvre du temps fait oeuvre sur le temps ».



- Gérard Larouche pour son œuvre « Empreintes ».



- André Bareil pour son œuvre « Le temps d'un autoportrait ».



- Johanne Maheux pour son œuvre « 2020 ».



- Danielle Robinson pour son œuvre « Minuit moins une ».



- Nicole Fortin, pour son œuvre « Le temps des saisons ».



- Marie Jacques pour son œuvre « De femme en femme ».



La remise des prix s’est poursuivie avec le prix de la Relève d’une valeur de 300 $. Josée Marceau, directrice générale et artistique du Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin, a décerné ce prix à Fanny Gaboury pour son œuvre « Souvenirs ».



Le Grand Prix Garaga, d’une valeur de 1 000 $, a été remis à Jean-Claude Légaré, pour son œuvre « En silence devant l'inconnu (passé, présent, futur) ».

Le public est invité à visiter l’exposition au Musée Marius-Barbeau et, par la même occasion, à voter pour son œuvre « coup de cœur » jusqu’au 11 octobre. Le prix du public de 300 $ sera décerné à l’œuvre qui aura reçu le plus grand nombre de votes.



Pour toute la durée de l’exposition Chaudière-Appalaches en œuvres – Troisième temps, le Musée offre un tarif d’entrée réduit à 5$.



Ce projet important pour le développement culturel de la région a reçu une aide financière de 150 000 $ sur trois ans dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.