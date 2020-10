11e Grand rendez-vous des arts en Chaudière-Appalaches

Organisée par le Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, la 11e édition du Grand rendez-vous des arts en Chaudière-Appalaches réunira, le jeudi 12 novembre prochain, les principaux acteurs culturels de la région autour du thème “Engagée et transformée”.

Cet événement sera présenté sur la plateforme Zoom et aura lieu de 8 h 45 à 15 h 30.

Cette édition virtuelle mettra en lumière l’importance et l’impact de l’art dans le quotidien avec, à terme, la volonté de permettre aux participants de devenir des ambassadeurs culturels engagés dans le développement de leur pratique comme de leur région.

Lors de cette rencontre annuelle de réseautage et de professionnalisation, les artistes, les représentants d’organismes artistiques et les agents de développement culturel du territoire pourront explorer le thème de l’engagement en prenant part à des ateliers de formation, mais surtout, par le biais de la conférence « Faire œuvre utile : quand l’art répare des vies » avec Émilie Perrault, journaliste culturelle et invitée d’honneur.

Cette animatrice racontera comment il est possible de transformer sa vie pour le mieux en trouvant la « bonne posologie culturelle ».

Une journée inspirante où surprises et réflexions s’alterneront dans une ambiance festive.

Pour consulter la programmation ou pour s’inscrire, les artistes, les organismes artistiques et les agents de développement culturel du territoire sont invités à visiter le site Internet de culture Québec.

Le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches fait la promotion des arts et de la culture et affirme leur importance. Il regroupe, concerte et représente les artistes et les organismes professionnels.