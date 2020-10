Rappel des activités et consignes pour bien célébrer l'Halloween

Demain, les enfants vont pouvoir parcourir les rues déguisés afin de ramasser des bonbons pour leur plus grand bonheur. Pour cette journée spéciale, plusieurs villes et municipalités de la Beauce ont organisé des activités et rappelé les règles de sécurité.

Saint-Georges

Dès 8h demain matin, la Ville de Saint-Georges présentera l’exposition “La nuit des morts” qui met en avant la culture mexicaine. Par la suite, deux lectures de contes seront diffusées en direct sur la page Facebook de la ville, soit "Mousseline vole au vent" à 10 h 30 et "Une soupe 100 % sorcière" à 13 h 30.

Pour ceux qui se sont inscrits avant le 26 octobre, ce sera également la journée pour participer au jeu d'évasion en ligne et au spectacle virtuel « Lili Boo, la sorcière aux doigts de fée ».

De plus, Saint-Georges invite ses résidents à respecter les mesures proposées par la Santé publique. Les policiers de la Sûreté du Québec poste de Beauce-Sartigan patrouilleront dans les rues ce samedi de 13h à 18h, accompagnés par le Service de sécurité incendie à partir de 16h.

Beauceville

Quant à elle, la ville de Beauceville a déjà mis en ligne le spectacle “Rigoletto” qui reste disponible jusqu’au 5 novembre et a organisé un concours “Montre-moi ton costume” qui se termine demain soir.

La ville recommande que le passage dans les rues demain se fasse entre 14 h 30 et 16 h 30, toujours en respectant les consignes de sécurité et d’hygiène du gouvernement.

Elle rappelle aussi quelques conseils pour rester en sécurité soit de porter des déguisements de couleurs voyantes, d'avoir sur soi une lampe de poche ou un bâton lumineux pour être bien visible, de ne parcourir qu’un seul côté de la rue à la fois et de ne visiter que les maisons éclairées et décorées en attendant à l'extérieur. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable.

Sainte-Marie

Le concours “Déguisez votre maison” de Sainte-Marie se termine aujourd’hui tandis que le concours de dessin pour les 3 à 12 ans se termine demain. La ville a également créé le concours “Hallow-biblio” qui est un jeu à faire en famille jusqu’à demain soir.

Les inscrits pourront suivre le conte animé “Hallow-fête” pour les enfants 6 à 11 ans qui se tiendra finalement de façon virtuelle à partir de 18h30 ainsi que le “Hall’eau party” pour toute la famille qui à lieu à la piscine de la PBV de 19h à 20h25.

De plus, le rallye zone rouge de l’”Hallow-fest” aura lieu demain dès 13h au parc nature du Domaine Taschereau pour les personnes qui se sont inscrites à l’avance.

La ville de Sainte-Marie propose quelques conseils pour ceux qui ont décidé d’accueillir les petits « monstres ». Si vous avez préparé à l’avance les friandises en les plaçant dans de petits sacs à bonbons, il faut aussi penser à dégager l’espace où ils seront remis afin de ne pas être en contact avec les enfants.

Il est à noter que le service incendie de Sainte-Marie sera présent dans les rues demain entre 13h et 17h pour assurer la sécurité de tous.

Adstock

Outre les activités manuelles organisées au cours de la semaine, la municipalité d’Adstock a prévu un Rall-O-Ween qui se tiendra durant la journée de demain à travers les rues. Sous forme de rallye, les citoyens et les familles sillonneront les différents secteurs afin de trouver les 10 joyaux de l’Halloween à l’aide d’indices. Le tout se réalisera en respectant les mesures sanitaires et de distanciation. En demeurant à l’intérieur de leur voiture, les personnes conserveront alors la même bulle familiale et pourront ainsi profiter de cette fête réinventée.

Lors de l'Halloween, ce samedi 31 octobre, les policiers du centre de service de Saint-Georges soit ceux de la MRC Beauce-Sartigan, de la MRC Robert Cliche, des Etchemins et de la MRC des Appalaches patrouilleront dans les rues des municipalités desservies durant l’après-midi accompagnés des pompiers locaux.

Consignes gouvernementales

Enfin, le gouvernement du Québec et la direction de la santé publique ont présenté des règles de sécurité pour que cette fête sucrée se passe loin de la COVID-19.

Par conséquent, tous ceux qui présentent des symptômes de COVID-19 ou qui sont en quarantaine ou en isolement ne devraient pas participer à la fête.

De plus, les enfants devraient circuler en compagnie de membres de leur maisonnée seulement et dans leur quartier, à proximité de leur résidence. Ils ne devraient pas non plus entrer dans les maisons et chanter ou crier devant les adultes qui donnent les friandises.

Petits et grands devraient respecter en tout temps la distance de deux mètres entre les différentes maisonnées.

Évidemment, le port du couvre-visage est recommandé si la distance de deux mètres ne peut être respectée en tout temps.

Le lavage de mains préalable ainsi que l’utilisation de liquide hydroalcoolique au besoin sont recommandés, au retour à la maison également.

Les friandises devraient être préparées en sacs individuels et disposées à un endroit qui permettrait que les enfants se servent sans s’approcher à moins de deux mètres des personnes qui leur offrent les friandises.

Ces dernières devraient par la suite être mises en quarantaine pour une période d’au moins 24 heures. Il est conseillé aux parents de préparer eux-mêmes des sacs pour leurs enfants pour une consommation le soir même.

Il est important de rappeler qu’en zone rouge, les rassemblements privés (partys d’Halloween) sont interdits.

Pour terminer, il est demandé aux conducteurs d’être vigilants et de rouler doucement.