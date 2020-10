Ville Saint-Georges offrira une programmation spéciale pour l'Halloween

Ville de Saint-Georges a annoncé vendredi qu’elle présentera une programmation spéciale pour l’Halloween disponible pour le 31 octobre.

De nombreuses activités virtuelles gratuites ont été préparées pour les jeunes et les grands dont un concours de décorations, un jeu d’évasion, des activités en ligne, un spectacle virtuel, une exposition et deux « Heure du conte ».

Activités nécessitant une inscription en ligne

Le Service des loisirs et de la culture vous invite à vous inscrire au « Jeu d’évasion ». En vous inscrivant sur le site de la ville de Saint-Georges, vous pourrez accéder à l’activité en ligne. Il est possible de s’inscrire dès le lundi 26 octobre 8 h. Le nombre de places est limité.

Les enfants pourront voir le spectacle virtuel « Lili Boo, la sorcière aux doigts de fée ». Lors de ce spectacle, les enfants pourront découvrir l’atelier de la sorcière là où elle fabrique les balais magiques. Débordée et dérangée constamment, est-ce que la sorcière pourra livrer tous les balais à temps? Inscrivez-vous en ligne dès le 26 octobre également.

Il est préférable de vous assurer que votre compte d’inscription en ligne est bien complet pour pouvoir procéder à votre inscription. Pour vous en assurer, vous devez communiquer avec le Service des loisirs et de la culture au 418 228-8155, poste 0.

Activités culturelles

Les plus petits pourront regarder l’Heure du conte de leur domicile le 31 octobre. À 10 h 30, il sera possible de regarder « Mousseline vole au vent ». Puis, à 13 h 30, on présentera « Une soupe 100 % sorcière ».

Le centre culturel donnera vie à l’exposition « La nuit des morts ». Vous découvrirez toute la culture mexicaine en relation avec les Nuits des morts qui se tiennent en novembre de chaque année.

Décorez votre maison

Si vous avez décoré votre maison pour l’Halloween, inscrivez-vous au concours de décoration. Vous n’avez qu’à faire parvenir une photo de vos décorations automnales ou d’Halloween, remplir le formulaire de participation, et vous pourrez avoir la chance de gagner l’un des 5 prix de participation. Vous avez jusqu’au 30 octobre midi pour vous inscrire.

Cahier d’activités spécial Halloween

Si vous manquez d’idées, le Service des loisirs et de la culture vous offre en plus un cahier d’activités pour amuser vos enfants. Vous y retrouverez une chasse au trésor, des mots croisés, des mots mystères, des devinettes, des recettes, des expériences scientifiques, etc.

Pour participer aux activités, visionner les vidéos, vous inscrire au concours ou télécharger le cahier, rendez-vous sur le site de la Ville de Saint-Georges et parcourez la section « Programmation spéciale Halloween ».