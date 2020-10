Concours photo de l'UPA : Danielle Robinson remporte le premier prix

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches a dévoilé les gagnants du concours photo Chaudière-Appalaches, Des paysages bien cultivés!

Plus tôt cette année, photographes amateurs et professionnels étaient invités à soumettre leurs plus beaux clichés agricoles de la région.

C’est alors Danielle Robinson qui a terminé en première place avec sa photo Tendrement prise à Saint-Joseph-de-Beauce. Il lui a été remis le prix de 200 $.

Thierry Gariépy a décroché la deuxième place et une bourse de 125 $ pour sa photo Soleil d'été prise à Thetford Mines.

Enfin, Luce Chrétien s’est mérité la troisième place et la somme de 75 $ pour sa photo L'éclaircie prise à Sainte-Croix.

Lancé au printemps dernier, ce concours photo a attiré une centaine de photographes.

Le but était de mettre en valeur la diversité des paysages agricoles de la région.

Onze photos finalistes avaient ensuite été retenues, pour lesquelles le public était invité à voter en ligne.

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches regroupe et représente les producteurs agricoles propriétaires des 5 541 fermes sur le territoire des 10 MRC de la région administrative de la Chaudière-Appalaches.