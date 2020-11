AGA de la Société historique Sartigan le 17 novembre

L’assemblée générale annuelle de la Société historique Sartigan qui aura lieu via vidéo conférence le mardi le 17 novembre à compter de 10 h.

Pour pouvoir participer a cette assemblée annuelle par vidéoconférence, vous devez obligatoirement vous inscrire en faisant parvenir un courriel a- l’adresse suivante : [email protected] ou en téléphonant à nos bureaux au 418-227-6176 avant le 13 novembre.

La documentation nécessaire sera envoyée aux personnes inscrites avec les instructions à suivre pour participer par vidéoconférence a l’Assemblée.

Depuis plus de 26 ans, la Société historique Sartigan s’est donné pour mission de protéger, interpréter, diffuser et valoriser les archives historiques de notre région. Elle est fière de sa participation à la préservation de la mémoire de notre ville par la numérisation de documents et photos propres aux différents moments de notre histoire.