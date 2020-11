Québec appuie le Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants

Par l’entremise du Programme d’aide à l’entrepreneuriat, le gouvernement du Québec vient d'attribuer une somme non remboursable de 440 000 $ au Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN) pour soutenir un projet évalué à 700 000 $.

L'annonce a été faite ce matin par la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx.

Cette contribution financière permettra au regroupement de préparer et d’offrir une gamme de services de marketing, de promotion et de comptabilité abordables pour aider les petits organismes du milieu des festivals à faire face au contexte économique actuel.

Le REFRAIN, qui compte près de 80 membres, centralisera ainsi ces services administratifs essentiels et les offrira à moindre coût. Cela donnera la chance aux organisateurs de festivals de concentrer leurs efforts sur le maintien de leurs événements.

De plus, par l’entremise d’ateliers et d’une plateforme d’échanges, les organismes pourront partager leur expertise et leurs actions innovantes au bénéfice de tous les membres du REFRAIN.

« Au Québec, il existe une grande variété de festivals et chacun d’entre eux mérite d’être connu. Une initiative comme celle du REFRAIN va permettre aux organismes de toute taille de se rassembler, de mettre en lumière le talent québécois et de créer des emplois. C’est d’autant plus nécessaire avec la pandémie, qui rend plus vulnérable ce secteur d’activité. Je suis heureuse de soutenir ces entrepreneurs : ils représentent des acteurs de premier plan dans le développement économique de toutes les régions du Québec ». a souligné la ministre Proulx.

Formé en avril 2020, le REFRAIN a pour mission de rassembler les intervenants socioéconomiques et de valoriser les organismes à but non lucratif qui organisent des festivals et des événements publics en tant qu’acteurs incontournables du développement économique régional.