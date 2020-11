L'International de la sculpture de Saint-Georges et Beauce-Art vient de perdre une de ses plus importantes artisanes avec le décès de la sculpteure Jacinthe Lagueux, survenu le 11 novembre. Elle n'avait que 61 ans.

Native de Saint-Frédéric, la dame avait entrepris des études en arts au Cégep de Sainte-Foy en 1977 pour compléter le tout en 1983 à l’Université Laval par un baccalauréat en arts et en enseignement des arts. Depuis, elle enseignait les arts plastiques au niveau secondaire au sein de la Commission scolaire de la Capitale à Québec où elle résidait.

Parallèlement à sa carrière d’enseignante, Jacinthe Lagueux a toujours eu une production artistique principalement axée sur la sculpture. Elle avait à son actif la production de quatre projets d’intégration de l’art à l’architecture et à l’environnement ainsi que de nombreuses expositions individuelles et collectives tant au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Depuis plusieurs années, elle produisait des œuvres en verre thermoformé, associées à d’autres matériaux (métaux, bois, pierre), une technique à laquelle elle s'était familiarisée auprès de certains maitres, dont Pierre Osterrath.

C'est d'ailleurs une sculpture du genre qu'elle avait réalisée en 2017 dans le cadre de la quatrième édition de L'International de la sculpture de Saint-Georges. Ce « cadran polaire », que l'on retrouve en bordure de la Promenade Redmond, est intitulé Grandissime à ciel ouvert.

« Elle a été la toute première femme à participer à notre événement. C'est moi qui l'avait invitée. Jacinthe était une personne très lumineuse. Et elle était fascinée par la luminosité. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'intéressait au verre », a commenté Joseph-Richard Veilleux, directeur artistique de Beauce-Art, sur la mort de cette artiste qu'il estime être une « grosse perte » pour le milieu.

« Dès le début de ma carrière artistique, j’ai eu le privilège de réaliser mes premiers projets d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement. Des sculptures parfois colossales, des œuvres aux arêtes vives, aux lignes dynamiques, en accord avec ma personnalité. Ma rencontre avec Pierre Osterrath m’a amené à explorer la technique capricieuse de la fusion et du thermoformage du verre. Ma production s’est davantage axée sur des œuvres [...] plus audacieuses, sensuelles et lumineuses », peut-on lire dans sa fiche du site Web des Artistes et Artisans de Beauce.

Parmi les distinctions reçues, on compte une médaille d’argent au Palazo Maffei Marescotti à Rome en Italie (2013), une médaille d’argent à l'Exposition internationale de Cangas en Espagne (2015) et une médaille d’argent reçue lors de l'International des Arts visuels de Montréal (2015). Elle a également représenté le Canada au Festival International de Settat (Maroc).

Elle laisse dans le deuil deux enfants Yorick et Yann. Les funérailles de Jacinthe Lagueux auront lieu en toute intimité en l'église de Saint-Frédéric le samedi 12 décembre.