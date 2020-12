Des concerts joselois seront diffusés sur Facebook ce mois-ci

Des spectacles de musique seront diffusés en direct sur la page Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce les vendredis 4, 11 et 18 décembre dès 19 h.

« Nous tenons en tant que Ville à offrir une vitrine à nos artistes joselois en mettant en place les moyens nécessaires pour offrir des performances musicales avec public en toute sécurité. Aussi, le mois de décembre est habituellement synonyme de réjouissances et de rassemblements, ce qui est actuellement très limité. Il nous fait donc plaisir de proposer ce type de divertissement à nos citoyens », a mentionné Pierre Gilbert, maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Programmation

- 4 décembre : Why Not par Frédéric Lambert et Caroline Bernier

- 11 décembre : Five up avec Martin Giguère, Vicky Cloutier, Martial Faucher, Mario Roy, Frédéric Lambert et Gilbert Roy

- 18 décembre : Les Agités avec Richard Drouin, Stéphan Cyr, Mathieu Poulin et participation spéciale de Éric-Pierre Drouin

Les performances musicales seront diffusées en respectant les consignes du Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle – COVID-19.