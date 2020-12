Lyne Rouleau présente ses livres pour enfants « Ça goûte bon ça »

Voir la galerie de photos

Lyne Rouleau, résidente de Saint-Georges, a sorti il y a environ un mois, son premier livre de la série Ça goûte bon ça destiné à développer les papilles des enfants.

Mère d'une jeune fille, Lyne Rouleau a découvert que ce n'était pas toujours évident de faire manger les enfants.

Avec ses livres de la collection Ça goûte bon ça, Lyne espère donner le goût aux enfants de sentir, de goûter, de s'intéresser aux aliments nouveaux, aux saveurs d'ici et d'ailleurs.

« Ce ne sont pas des livres de recettes, ce sont des livres à la découverte de la nourriture. Ce sont aussi des activités pour interagir autour du repas afin que ça devienne une discussion et non plus un combat » a expliqué Lyne Rouleau dans son entrevue avec EnBeauce.com.

Avec désormais trois livres en vente, bientôt quatre, Lyne en a prévu quatre autres pour les premiers mois de 2021.

Découvrez dans cette vidéo, l'ensemble de sa présentation.