Noël dans ma cité : concours d'artistes jusqu'au 31 janvier

Les artistes ont jusqu'au 31 janvier prochain pour participer à la huitième édition du concours d'arts visuels « Noël dans ma cité » lancé par la Ville de Saint-Georges.

À cette occasion, les photographes, peintres ou dessinateurs, âgés de 16 ans et plus, résidants ou non sur le territoire de Saint-Georges sont invités à présenter leurs oeuvres.

Profitez de la saison froide pour faire valoir votre talent et courez la chance de gagner une belle visibilité. L’oeuvre primée illustrera la carte de Noël 2021 de la Ville.

L’oeuvre devra représenter Saint-Georges en période hivernale.

Spécialement cette année, la Ville pourra ajouter des éléments graphiques lors du montage de la carte pour illustrer la thématique.

Qui plus est, pour ajouter une photo à sa collection, la Ville sera responsable de sa finition.

Les photographes pourront soumettre leur photo de manière électronique.

Au terme du concours, la Ville se portera acquéreur de l’oeuvre choisie en accordant 400 $ à son auteur. Elle établira ainsi sa propre collection d’oeuvres d’art hivernales ou de Noël.

Le gagnant sera divulgué à la mi-mars 2021.

Quant à l’oeuvre, elle sera dévoilée au début du mois de Noël 2021.