Galerie 1: vos patinoires extérieures

Parmi les activités les plus populaires de l’hiver, on retrouve le ski, la planche à neige ou le patin. Là où il est impossible de se faire une piste de ski à la maison, il est cependant possible de s’installer une patinoire extérieure.

« On n’est jamais mieux servis que par soi-même! » Ça n'a probablement jamais été aussi vrai qu'en cette année particulière où tout est synonyme de restrictions et de mesures particulières.

Alors qui d'entre vous s'est lancé dans la folle aventure de la fabrication d'une patinoire extérieure dans son jardin ?

Quelques conseils de base pour réussir votre patinoire. Commencez par choisir un emplacement le plus plat et horizontal possible et viser une glace d’environ quatre pouces d’épaisseur.

Par la suite, arrosez quand il fait très froid (idéalement -15 °C et moins), videz et entreposez au chaud le boyau d’arrosage dès que le travail est terminé.

Pour pouvoir en profiter jour et nuit, éclairez la patinoire.

