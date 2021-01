L'année en photos: les galeries de 2020

Voir la galerie de photos

Comme à notre habitude, nous avons lancé plusieurs galeries de photos durant l'année. Et, fidèles à VOTRE habitude, vous avez répondu à l'appel! Vos clichés ont réussi à capturer la beauté de 2020, même si elle ne fut pas facile à dénicher...



MARS-AVRIL

GALERIE : la Beauce remplie d'arcs-en-ciel

Lancé sur les réseaux sociaux, l’appel aux enfants confinés à la maison leur demandant de dessiner un arc-en-ciel et de l’afficher dans les fenêtres a eu des échos jusqu'en Beauce.

MAI-JUIN

GALERIE: la floraison en Beauce

Après les tulipes et les jonquilles, c’est au tour de la fleuraison des pommiers décoratifs et des lilas. Une courte saison, mais qui ajoute de la couleur un peu partout.

JUIN-JUILLET

GALERIE: le ciel sous toutes ses formes

Le ciel change selon les saisons, selon la météo ou selon ses humeurs. Du coucher de soleil, aux orages violents, à la douce brume à la pluie, le ciel transforme les paysages.

JUILLET-AOÛT

GALERIE: des potagers photogéniques

Admirez ces belles rangées et ces ces beaux légumes et fruits qui mettent l'eau à la bouche. Tout ça, grâce à Dame Nature et aussi tous les efforts mis par les jardiniers et les jardinières de la région.



AOÛT- SEPTEMBRE



GALERIE: As-tu vu la belle grange?



Nos racines d’agriculteurs font vivre une grande partie de l'histoire de tout le Québec, et nous avons, dans les champs de la Beauce, la chance d’avoir plusieurs bâtiments qui se tiennent, grands et fiers de cet héritage. Sous un manteau de neige ou sous le soleil cuisant d’un après-midi d’été, vos photos mettent très bien en valeur la beauté authentique des magnifiques granges de la région!

SEPTEMBRE-OCTOBRE

GALERIE: La belle saison des couleurs

Notre superbe forêt mixte régionale, avec prédominance de l'acer saccharum, nous éblouie par sa transformation du feuillage qui, après avoir vibré encore quelque temps sous des couleurs éclatantes, finit par former un tapis au sol et enrichir celui-ci en nutriments de toutes sortes.

Pour plusieurs, c'est la plus belle saison de l'année, particulièrement pour le plaisir des yeux: l'automne.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE



GALERIE: Qui a les plus belles décorations de Noël?

Qui n’a jamais pris le volant, un soir de décembre, uniquement dans le but de se balader dans les rues les plus éclairées par la magie des fêtes? Là où les voisins semblent se faire une véritable compétition de féerie de Noël!