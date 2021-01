Une nouvelle chanson pour l'artiste country Phil Lauzon

Voir la galerie de photos

L'artiste country beauceron Phil Lauzon a propulsé aujourd'hui une deuxième chanson sur les ondes des radios canadiennes intitulée Break My Own Heart .

Le chanteur du groupe Les Cajuns avait sorti au mois d'octobre un premier extrait solo visant les marchés nationaux avec la chanson Because of Yours.

Cette nouvelle chanson, Break My Own Heart, a été écrite par Josh Osborne, Jake Mathews et Jeff Allen avant d'être enregistrée et mixée par Kevin Jardine chez Uplift Productions à Montréal.

Phil Lauzon avait notamment été remarqué lors de sa participation aux quarts de finale de l’émission à succès La Voix en 2014. Depuis, il a développé un son distinctif de style gritty country.

Rappelons que le musicien vit de sa carrière musicale tout en luttant contre une rare forme de dystrophie musculaire lui causant une lente dégénérescence des muscles de ses bras et ses jambes.

Un vidéoclip réalisé par Dan Stobbs et Olivier Pépin accompagne la chanson. Les Beaucerons Jean-Nicholas Roy et Steven Fortin assurent respectivement les rôles de batteur et de bassiste dans ce clip de l'artiste country.