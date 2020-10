Voir la galerie de photos

L’artiste country beauceron, Phil Lauzon, vise le marché national avec son premier extrait Because of Yours - de son prochain album- Phil Lauzon.

Écrit par Jeffrey East et Benjamin West, basés à Nashville, Because of Yours est une chanson d’amour douloureusement honnête sur la perte et le désespoir.

Lauzon dit que lorsqu’il a entendu la chanson pour la première fois, il a immédiatement eu l’impression qu’elle était écrite pour lui. « Je m'y retrouve » , explique-t-il. « Dans les moments sombre, l’amour de ma famille est ce qui me soutient.»

À ce moment, il savait qu’il voulait que la chanson soit une interprétation authentique, et pour lui, cela signifiait la chanter en anglais. « Je voulais capturer le phrasé et la prononciation appropriés, reconnaît Lauzon, il était important pour moi que je la chante comme les écrivains l’avaient d’abord écrite.»

Pour son prochain album, Lauzon, un fan de Zach Brown, Luke Combs et Chris Stapleton, a travaillé sa voix distinctive sous la direction du producteur de disques canadien Dan Stobbs / MNOW Records et producteur associé et multiple lauréat du prix CCMA Gil Grand / Grand Artist Services. Because of Yours a été enregistrée et produite par Kevin Jardine chez Uplift Productions à Montréal.

La chanson est disponible sur toutes les plateformes numériques avec une sortie prévue à la radio country canadienne au début de l’année prochaine.

Rappelons qu'en 2012, Lauzon a appris qu’il avait une forme rare de dystrophie musculaire qui cause une lente dégénérescence des muscles de ses jambes et de ses bras. Son histoire est racontée dans l'article ci-dessous paru sur EnBeauce.com au mois d'août.