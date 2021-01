Luc Provençal annonce une aide de 45 000 $ pour le Musée Marius-Barbeau

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, l’octroi d’une somme additionnelle de 45 000 $ au Musée Marius- Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’exercice financier 2020-2021, dans le cadre du Plan de relance économique en culture annoncé en juin dernier.

En raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées depuis le printemps 2020, les institutions muséales sont privées d’importants revenus autonomes. Cette enveloppe supplémentaire, issue du Plan de relance économique en culture, vise à stabiliser leur situation financière, et à permettre une reprise plus rapide et durable de leurs activités lorsque la situation sanitaire le permettra.

« Le Musée Marius-Barbeau (MMB) constitue la plus importante infrastructure muséologique de la vallée de la Chaudière. Diffuseur incontesté de l’identité culturelle de la Beauce, le MMB, outre le partage de ses collections et son savoir auprès du grand public, est aussi un partenaire incontournable aux organismes et évènements externes reliés à la culture, au tourisme ou à l'économie. Je salue l’initiative de ma collègue à bonifier l’aide à nos institutions régionales », a exprimé Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

À l’échelle nationale, ce sont 112 institutions muséales qui ont bénéficié d’une bonification, pour un montant total de 5,03 M$. Cette somme s’ajoute à l’enveloppe budgétaire de plus de 21 M$ déjà allouée pour l’année en cours, et porte l’aide totale à 26,8 M$, en hausse de 23%.

Conscient des effets collatéraux des mesures sanitaires sur le secteur de la muséologie, le gouvernement du Québec, en bonifiant l’aide au fonctionnement des musées dans le cadre de son plan de relance, permet de préserver ces institutions qui jouent un rôle essentiel dans la démocratisation de la culture auprès des citoyens et des familles.

« Je suis de tout cœur avec les institutions muséales touchées par les effets collatéraux de la pandémie, et je les remercie de leur engagement. C’est une priorité pour notre gouvernement d’aider les musées, de même que les autres organisations culturelles, à traverser cette période difficile. Je suis donc très heureuse de pouvoir annoncer que notre Plan de relance économique du milieu culturel nous a permis de bonifier le soutien financier destiné aux musées », de dire Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

Plan de relance économique du milieu culturel

Doté d’une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance du milieu culturel est composé de mesures qui visent à stimuler la création artistique, à relancer la production de contenus culturels québécois et à permettre au milieu de s’adapter aux nouvelles façons d’aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.