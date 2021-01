Le thème du 7e Symposium de la sculpture est « Radiance au grand air »

Paul Baillargeon, président de Beauce Art : L’international de la sculpture, a dévoilé aujourd’hui la thématique de l’édition 2021 du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges. Ains, « la dizaine d’artistes invités à l’événement devra s’inspirer cette année du thème « Radiance au grand air. »

En 2021, le Symposium sera unique vu les circonstances exceptionnelles entourant la pandémie. Il se fera à distance, car dû à la distanciation requise, il est impensable de tenir le Symposium sur place. Par conséquent, chaque sculpteur réalisera son œuvre dans son atelier, sous supervision de l'équipe

technique, à l’intérieur du cercle de deux mètres.

« Les œuvres complétées seront installées à Saint-Georges dans un cercle en métal au début du mois de juin 2021 », a précisé Paul Baillargeon.

Radiance au grand air

Cette année, Beauce Art : L’International de la sculpture organise un Symposium axé sur l’art et la nature radiante.

La thématique, qui est la base théorique à la réalisation des œuvres, explore les différents sens du rayonnement, de l’irradiance, perçus dans les pensées rayonnantes du processus créatif du sculpteur contemporain. « Vibrations et radiance sont censées s’imposer dans la sculpture contemporaine ; une œuvre d’art impose une vibration », a expliqué Joseph- Richard Veilleux, directeur artistique de l'évènement.

Le site muséal de 2021 se situe le long du Mur de soutènement et l’installation des sculptures se fera le long de la Rivière Chaudière entre le Rock Café et le Grand Marché. « Je suis certain que les sculpteurs 2021 vont laisser une trace grandiose sur notre territoire », a ajouté M. Baillargeon.

Francis Pomerleau, président d’honneur de la septième édition

Le président de Beauce Art confirme que la présidence d’honneur de la septième édition du Symposium international de la sculpture de Saint Georges sera assurée par Francis Pomerleau, entrepreneur beauceron.

« J’ai le plaisir d’agir à titre de président d’honneur de l’édition 2021 du Symposium. La beauté de l’art, c’est qu’il est universel », de mentionner Francis Pomerleau, chef exécutif, Talent, culture et leadership de Pomerleau. « L'art nous permet de nous connecter à travers les frontières et les langues. La construction et l’art ont aussi des facettes insoupçonnées en commun. Comme beaucoup d’artistes, tous les employés de Pomerleau partagent une passion pour l'excellence et l'amour. À notre manière, nous voulons que notre travail ne soit pas seulement fonctionnel, mais qu’il joue également un rôle dans l’embellissement des communautés. C’est notre façon de donner une touche artistique à notre environnement », a-t-il expliqué.

Une dizaine d’artistes de haut niveau

Le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges accueillera cette année encore des sculpteurs qui brillent par leur audace et leur talent. Compte tenu de la situation mondiale, la présente édition est constituée uniquement d’artistes québécois qui travaillent le métal. Voici la liste complète :

- Alain Daignault (Boucherville, Québec)

- Michelle Giguère (St-Séverin, Québec)

- Bernard Hamel (St-Roch des Aulnaies, Québec)

- Vasil Nikov (Laval, Québec)

- Luce Pelletier (Québec, Québec)

- Marie-Ève Rabbath (Montréal, Québec)

- Jonathan Roy (Montréal, Québec)

- Claire-Alexie Turcot (Québec, Québec )

- Béla Simó (Québec, Val-des-Monts)

- Alissa Bilodeau (Québec, Québec)

« Nous recevons de plus en plus de dossiers lors de nos appels de candidatures. C’est une excellente nouvelle qui signifie que notre projet emballe les artistes et que notre événement rayonne. Je suis convaincu que l’édition 2021 du Symposium en mettra plein la vue aux Beaucerons et attirera de nombreux visiteurs dans notre région cet été », de conclure le président du conseil d’administration de Beauce Art, Paul Baillargeon.

