Réouverture du Musée Marius-Barbeau le 9 février

Le Musée Marius-Barbeau ouvre à nouveau ses portes le mardi 9 février suite à l’annonce faite cette semaine par le premier ministre Legault concernant l’allègement de certaines mesures sanitaires.

L'établissement sera ouvert selon l’horaire habituel, c’est-à-dire du mardi au vendredi de 10 h à 16 h 30 et le dimanche de 11 h à 16 h.



En plus des expositions permanentes La Beauce : mythes et réalités et Céramique de Beauce, qui sont disponibles à l’année, il sera possible de visiter deux expositions temporaires jusqu’au dimanche 7 mars 2021.



D'abord l’exposition Courage d’Hélène La Haye dans laquelle l’artiste visuelle exprime la force de vivre nécessaire pour faire face au 21e siècle. Courage nous plonge ainsi dans une expérience réflexive et visuelle où l’écriture entre en dialogue avec la peinture. Derrière ce qui pourrait n’être que noirceur, Hélène La Haye dégage une grande lumière.



De même, l'exposition Chaudière-Appalaches en œuvres : 3e temps se prolonge aussi jusqu’au 7 mars prochain afin de mettre en valeur le travail exceptionnel des artistes d’ici. Des artistes de toutes les MRC de la région se sont interrogés sur le lien entre le passé, le présent et le futur, tout en se demandant : « Sur quoi Marius Barbeau aurait posé son regard en ce troisième temps? ».



« Visiter le Musée Marius-Barbeau, c’est aussi consommer local ! », affirment les gestionnaires de l'établissement culturel.