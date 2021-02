Appel aux artistes pour les expositions de 2022

Le Centre d’art et d’exposition est à la recherche de propositions intéressantes et de qualité pour sa programmation d'expositions de 2022.

Le comité accueillera des projets innovants, créateurs, distinctifs et variés qui susciteront la curiosité des visiteurs et qui les amèneront à élargir leurs horizons et/ou leurs connaissances.

L'appel de dossier est ouvert aux oeuvres d'arts visuels de toutes disciplines provenant d’artistes professionnels ou amateurs, membres d’Artistes et Artisans de Beauce ou non. Également aux offres historiques proposées par des historiens, des sociétés d’histoire ou des collectionneurs.

La diversité des expositions présentées simultanément au Centre culturel Marie-Fitzebach favorise l’échange de publics et multiplie les auditoires. De plus, c'est le Service des loisirs et de la culture qui s’occupe de la promotion, du lancement et de l’accueil des visiteurs lors du vernissage et pendant toute la durée de l’exposition.

Qui plus est, la Ville de Saint-Georges verse un cachet d’exposition variable et assume la couverture d’assurances pendant la période où les oeuvres sont exposées.

Dates à retenir

- 31 mars 2021 : Date limite de dépôt des projets

- Mai 2021 : Comité de sélection

- Juin 2021 : Les responsables des projets retenus seront contactés

Les modalités d'inscriptions sont disponibles sur le site de la Ville de Saint-Georges.