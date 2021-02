« Permission accordée », le nouveau titre de Chloé Doyon sort aujourd'hui

Après avoir lancé son premier mini-album Leçon #1 en novembre dernier, l’auteure-compositrice-interprète Chloé Doyon présente aujourd'hui un tout nouveau titre inédit Permission accordée, en collaboration avec DJ UNPIER, désormais disponible sur l’ensemble des plateformes numériques.



C’est après avoir été charmé par la voix et la fougue de la chanteuse native de Saint-Georges que DJ UNPIER et l’équipe de Bienvenue Records ont lancé l’invitation à Chloé de collaborer ensemble.

La chanson rappelle l’importance d’être plus doux avec soi-même et d’accorder moins d’importance à ce que les autres peuvent penser. « On devrait tous se donner la permission d’être qui nous sommes avec toutes nos facettes », a précisé l’artiste.



Établie sur une mélodie pop américaine, cette collaboration entre le DJ et la chanteuse risque d’être la première d’une série de plusieurs chansons qui mèneront à un album en tandem. Celui-ci devrait voir le jour à l’automne 2021. Rappelons d’ailleurs que DJ Unpier a récolté cette semaine six nominations pour le prochain Gala Trille Or, notamment dans les catégories Découverte et Spectacle de l’année.



Soulignons que parallèlement à ce nouveau projet, le EP Leçon #1 de Chloé Doyon est toujours disponible sur les plateformes numériques. Sa chanson Youppe Youppe continue d’avoir des rotations enviables sur bon nombre de radios canadiennes, notamment sur celles du réseau Rouge FM. Un nouvel extrait de ce mini-album sera d’ailleurs lancé dans quelques semaines.