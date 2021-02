David Jacques, une sommité mondiale de la guitare ancienne

Voir la galerie de photos

Le Georgien David Jacques évolue dans un milieu qui compte très peu d'experts en la matière à travers le monde: celui de la guitare ancienne.

En plus d’être musicien professionnel, ce Beauceron est un collectionneur de guitares originales des 17e, 18e et 19e siècle, des instruments extrêmement rares pour la plupart. Un intérêt en lien direct avec sa formation puisqu'il est notamment titulaire d’un doctorat en interprétation de la musique ancienne de l’Université de Montréal, d'expliquer le principal intéressé lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Chaque guitare, généralement française ou espagnole, a été fabriquée par des luthiers majeurs qui sont l'équivalent des violons Stradivarius. Et elles possèdent leur propre sonorité, bien distinctive.

Sur le marché mondial, il est devenu un acheteur de ces instruments rarissimes et une référence dans le domaine. Il faut dire qu' il a donné plus de 3500 concerts dans 35 pays.

Pour celles et ceux qui aimeraient l'entendre, le guitariste renommé, qui a collaboré à plus de 50 enregistrements sous diverses étiquettes, livrera un concert en webdiffusion avec l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal ce jeudi, 18 février, avec un programme varié, passant de Vivaldi au flamenco et en incluant des œuvres d’ici, grattant et caressant au passage une dizaine de guitares différentes.

La vente de billets, pour la webdiffusion en direct du jeudi 18 février à 16 h, se fait sur le site Livetoune. Le concert sera disponible en différé jusqu’au 21 février.

