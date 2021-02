Centre Marie-Fitzbach : Expositions printanières « Voir le monde autrement »

Le centre d’art et d’exposition du centre culturel Marie-Fitzbach (CCMF) ouvrira ses portes le 24 février pour faire place aux expositions printanières réunies sous la thématique « Voir le monde autrement ».

Fermé depuis le 1er octobre dernier, le centre d’art et d’exposition rouvrira selon l’horaire suivant :

- Mercredi au vendredi : 12h à 18h

- Samedi : 12h à 17h

- Exception pour la semaine de relâche, du 1er au 5 mars : ouvert du lundi au vendredi de 12h à 18h

La boutique Artistes et Artisans de Beauce ouvrira elle aussi à nouveau ses portes pour accueillir la clientèle en recherche de cadeaux originaux, distinctifs, et 100% Québec.

Six expositions pour « Voir le monde autrement »

Des photos qui racontent des histoires

Mark Boucher de Saint-Georges

À la Chapelle

« Mes photos sont comme des images tirées de films. Plusieurs sont surréelles et dévoilent mon amour pour le cinéma d’horreur. Je montre ma vision du monde et parfois je critique la société. »

Mer et flore

Karine Locatelli de Baie-Saint-Paul

À la salle des Découvertes

« Un voyage en voilier entre Baie-Saint-Paul et la Basse-Côte-Nord a inspiré mes œuvres. Les paysages dessinés, brodés ou photographiés témoignent du vaste et du détail de la mer, de la rive et de la flore boréale. »

Transparent

Collectif AAB

À la Galerie du Bon-Pasteur

« Qui laisse passer la lumière et permet de voir nettement à travers, qui se laisse deviner, comprendre ou qui ne dissimule pas ses activités. La transparence est un sujet à la fois poétique et complexe, doux et brut. »

Les cèdres

Mireille Busque de Saint-Georges

À la salle Corporation du Petit Séminaire

« Évoquer la nostalgie, les ressentis et la maladie par la prose, le collage et la photographie. »

Mise à nu : Les douleurs en douceurs

Les démences en « aidance »

La timidité en intimité

Les noirceurs en lendemains

Les êtres aimés en longévité

Les morceaux de papier

Sophie Ruel de Saint-Georges

À la salle Louis-Jobin

SRuel maroufle sur bois et sur verre des morceaux de papiers déchirés et récupérés pour signifier que des petits morceaux de vie jugés un jour inutiles, trouvent avec le temps leur raison d’être et ajoutent leur valeur à ce monde.

La mécanique de la résilience

Sophie Ouellet de Québec

À la salle des Créateurs

« Mon travail se penche sur les difficultés traversées au fil de la vie, mais surtout sur la nourriture que laisse l’épreuve : des cicatrices que l’on peut choisir de porter fièrement pour nous rappeler qui nous sommes maintenant. »

Mesures sanitaires

Pour assurer la sécurité des visiteurs, des mesures sanitaires ont été mises en place dont le port du masque obligatoire en tout temps, le lavage des mains à l’arrivée sur l’étage, la distanciation de 2 mètres à respecter ainsi qu’une limite de personnes par salle d’exposition.