Des spectacles virtuels gratuits pour briser l’isolement

En janvier et février des spectacles virtuels ont été offerts à plus d’une centaine de ménages de la MRC Robert-Cliche.

Ce sont près de 180 personnes qui ont bénéficié de ces évènements significatifs organisés dans le cadre du projet Innovons ensemble pour un filet de protection sociale pour l’avenir en Robert-Cliche.

En janvier, le comité organisateur a offert un spectacle de variété, comprenant une prestation de 30 minutes de l’humoriste Dominick Léonard suivi d’une soirée haute en couleur avec l’imitatrice Geneviève Côté. L’activité a permis aux participants de se donner un moment de répit après une période des fêtes difficile pour certains.

Dernièrement, le 25 février, le comité a invité les gens à participer au spectacle Au bout de ta Langue de David Goudreault. Cette soirée forte en émotions avait pour but cette fois-ci de sensibiliser les gens aux enjeux de la santé mentale. Le poète a su transmettre au public l’importance de prendre soin de soi.

« Ça m'a fait du bien de sortir de mon isolement, de voir d'autres personnes. Je me suis sentie interpellé par le message que nous transmettait Monsieur Goudreault. […] C'était une rencontre réconfortante et amicale », a partagé un participant.

Le comité organisateur (Comité du filet social) est un regroupement de trois organismes de la MRC Robert-Cliche et est composé de Véronique Gilbert, directrice de la Maison des jeunes Robert-Cliche, Diane Chatigny, directrice du groupe d'entraide Le Murmure, Eric Poulin, directeur du Club Parentaide, ainsi que Jérémy Bernard et Marc-André Turcotte, respectivement chargé de projet et agent de mobilisation. Il est important de savoir que toutes les activités du comité se déroulent sur Zoom et sont gratuites.

La prochaine et dernière activité du projet Innovons ensemble pour un filet de protection sociale pour l’avenir en Robert-Cliche se déroulera sur trois jours avec des activités du 25 au 27 mars, toujours sous format virtuel.

Le projet est financé par le Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS). Il est soutenu par la table de développement social en Chaudière-Appalaches (GRAP).