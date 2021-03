Destination Beauce a présenté aujourd’hui son nouveau programme de guides accompagnateurs accrédités en Beauce, disponible dès maintenant et mis en place pour la relance de l’industrie touristique québécoise.

L’organisme invite alors les groupes qui souhaitent planifier un séjour dans la région, à venir explorer les attraits incontournables à l’aide de ce service sur demande.

Un service à la hauteur de vos attentes

Destination Beauce a formé des guides experts afin de répondre aux besoins des visiteurs.

En autocar ou à pied, pour des voyages de groupe ou pour des groupes privés, ces professionnels partageront des histoires et anecdotes typiques de la région.

« Nos guides sont des passionnés, des gens authentiques qui savent décrire et faire vivre avec finesse la culture beauceronne aux visiteurs qui découvriront notre région. Ces rencontres avec nos accompagnateurs chevronnés, nous en sommes certains, sauront charmer les touristes et positionner notre destination comme en étant une qui se démarque par la chaleur de notre population, l’accueil personnalisé et la fierté des légendaires Jarrets noirs », de mentionner Marie-Émilie Slater Grenon, Directrice du développement touristique.

Découvrir la Beauce

Explorez les incontournables de la région ou arpentez la Route de la Beauce lors d’un circuit accompagné d’un guide expérimenté sélectionné selon vos intérêts.

Le nouveau service permet également de découvrir plusieurs attraits, restaurants et hébergements.

Ainsi, vous pourrez déguster une crème glacée, découvrir l’histoire de la ruée vers l’or en Beauce, vous délecter de l’or blanc dans la région qui représente ¼ de la production mondiale, parcourir la Véloroute ou admirer les paysages des sites naturels.