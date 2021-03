Du théâtre d'intervention interactif pour parler d'anxiété au Cégep Beauce-Appalaches

La troupe Impacts du Campus de Sainte-Marie, du Cégep Beauce-Appalaches présentera une pièce de théâtre d’intervention le 16 mars à 19 h. Via Zoom, les spectateurs vivront une expérience théâtrale interactive à travers cinq courtes scènes percutantes traitant chacune d’une facette de l’anxiété.

Chacune d'entre elles sera suivie d’une période d’échanges, où le public sera invité à interagir avec les animateurs afin de proposer des pistes de solutions.

« La présentation de la pièce a certes pris une autre forme que prévu, mais l’objectif demeure le même : faire réfléchir et sensibiliser. Félicitations aux étudiants impliqués, qui ont dû tenir la plupart des pratiques virtuellement, ce qui n’est pas évident. Depuis près de deux ans, ils s’accrochent au projet, reporté en raison de la pandémie », a expliqué Julie Beaudoin, responsable du Socioculturel au Cégep, qui se dit très fière de ce projet rassembleur et innovant dans son approche interactive et à portée sociale.

Ce projet est réalisé en collaboration avec le département de Techniques d’éducation spécialisée. En effet, en plus de bonifier l’offre d’activités à Sainte-Marie, ce théâtre sensibilise les étudiants à des enjeux sociaux majeurs et permet aux futurs éducateurs de découvrir le théâtre comme moyen d’intervention dans leur future profession.

Omniprésente et même en progression depuis les derniers mois, l’anxiété était ciblée parmi les thèmes prioritaires à aborder.

L’art au service de la vie

« Que ce soit l’anxiété de performance, académique, alimentaire, environnementale ou autre, celle-ci peut faire de grands ravages. Grâce à leurs interactions, les spectateurs pourront faire partie intégrante de la solution », a expliqué l’auteur Simon Poulin, aussi enseignant en Arts, lettres et communication. « C’est littéralement l’art au service du bien-être, de la vie. »

« Pour vous offrir ce spectacle malgré le contexte de pandémie, la troupe a dû s’adapter. Les comédiens ont su faire preuve de constance et de détermination. Merci à l’équipe du Socioculturel et au metteur en scène Sébastien Hamel, qui ont porté ce projet à bout de bras tout ce temps », a-t-il poursuivi

Persévérer malgré la pandémie

Cinq étudiants ont été recrutés pour interpréter le texte inédit de l’auteur Simon Poulin, mis en scène par Sébastien Hamel.

« Ces étudiants ont décidé de faire une différence à leur façon, en croyant à l’effet qu’ils peuvent avoir sur une réalité qui les touche. Ils ont décidé de croire au projet et de persévérer malgré les contraintes », a précisé le metteur en scène.

Cet événement gratuit est offert aux étudiants, au grand public ainsi qu’aux représentants des médias.

La première représentation aura lieu le mardi 16 mars à 19 h, la seconde le jeudi 1er avril à 19 h.