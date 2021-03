« Cessez de nourrir votre tigre », le nouveau livre de Sylvie Rousseau

Sylvie Rousseau, psychologue, conférencière et auteure, sort son quatrième livre, Cessez de nourrir votre tigre – Ne laissez plus l’anxiété diriger votre vie, le 8 avril.

« Il offre des façons nouvelles et plus flexibles de réagir en présence de l’anxiété, ainsi que des moyens concrets pour mieux composer avec celle-ci. Il sera utile à bien des gens en ce temps de pandémie », a exprimé la psychologue de Saint-Georges.

Sa sortie au Québec est annoncée pour le 8 avril. Sylvie Rousseau présentera également une conférence gratuite sur l'anxiété le 12 avril, via la plateforme Zoom, pour souligner le lancement.

L'auteure en ait à son quatrième ouvrage après avoir écrit et publié Développer et renforcer sa résilience, Conseils de psy pour elle et lui, ainsi que co-écrit le livre Psycho et Sexo – astuces pour un mieux-être personnel, paru aux Éditions Québec-Livres.

Sylvie Rousseau est psychologue depuis 2005 au Québec et spécialiste des troubles de l’anxiété.