Une programmation pour célébrer la richesse et la vivacité des scènes d’ici

Dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre du 27 mars prochain, les membres de la table de concertation du théâtre du Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches dévoilent «Nous, le théâtre!», une programmation rassembleuse pour célébrer plus que jamais, la richesse et la diversité de l’offre théâtrale d’ici.

Après une année marquée par de nombreux bouleversements, la campagne «Nous, le théâtre!» vise à mettre en lumière l'immense vivacité du théâtre présenté en Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches. Le grand public est donc invité à découvrir (ou à redécouvrir) ceux et celles qui l’animent, ainsi que la multitude de propositions.

Sans scène, sans salle, loin du public, il paraît difficile pour une pièce de théâtre de prendre forme. Et pourtant, durant la dernière année, le public aura été émerveillé. Les comédien.ne.s, les créateur.trice.s, les diffuseurs et les compagnies de théâtre ont imaginé des rencontres sous de nouvelles formes : des balados, des radio et des télé-théâtre, des mises en scène pour les familles dans les parcs, des prestations au creux de l’oreille par téléphone, des webdiffusions en direct ou en différé, des lectures et plus encore! Que dire de la joie ressentie à l’annonce du retour du public dans les salles de spectacles à l’approche du printemps.

Ainsi, pour célébrer le théâtre d’ici, la programmation «Nous, le théâtre!» du Conseil de la culture proposera, entre autres, au public d’afficher son amour du milieu sur les réseaux sociaux, de prêter l’oreille pour écouter une nouvelle série de cinq balados, d’explorer les initiatives numériques créées en 2020 par le milieu théâtral de la région ou encore de se faire plaisir en allant voir une des pièces de théâtre à l’affiche. En somme, au cours des prochaines semaines, le théâtre sera partout!

À propos de la journée mondiale du théâtre

Le théâtre, dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, c’est plus d’une soixantaine de compagnies professionnelles et de collectifs, plusieurs centaines d’artistes, d’artisans et de travailleurs culturels, un millier de représentations et plus de 125 000 spectateurs chaque année.

Créée en 1961 par l'Institut international du théâtre (IIT), la Journée mondiale du théâtre est célébrée chaque année le 27 mars par la communauté théâtrale internationale par l’organisation de nombreuses manifestations théâtrales. De surcroît, un message international est traditionnellement rédigé par une personnalité théâtrale de renommée mondiale à l’invitation de l’IIT.

La tenue de cet événement régional est une initiative de la table de théâtre du Conseil de la culture. Les membres du comité organisateur 2021 sont Vincent Nolin-Bouchard, Karl-Patrice Dupuis, Marie-Eve Chabot Lortie, Mélanie Robinson, Sylvie Cantin, Isabelle Carpentier et Miguel Fontaine, Mélissa Bouchard ainsi qu’Ariel Charest et Érika Soucy pour la réalisation du message annuel.