Le Moulin La Lorraine dévoile sa programmation 2021

Après une longue période de pause imposée par la pandémie, le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin a rouvert ses portes au public en fin de semaine et en a profité pour lancer sa programmation 2021.

Dans ses salles, le centre propose trois expositions d’ouverture.

En premier lieu, à travers «Monde sans repère», l’artiste Alain LeBlond transforme la Salle Pierre-Beaudoin en un univers surréel habité de formes lumineuses et élégantes qui semblent flotter dans le vide. L’imaginaire de l’artiste s’exprime dans un monde virtuel 3D où il crée, à la manière d’un sculpteur, des scènes utopiques dont il tire, toujours de manière virtuelle, des clichés numériques qui se concrétisent sous forme de giclées sur panneaux d’aluminium d’une grande finesse. Les œuvres fascinent par leurs couleurs, leur complexité et leur présence immatérielle. Cette exposition unique pourra être vue jusqu'au 30 mai.

Au rez-de-chaussée, l'artiste et illustrateur Gonza Meza déploie «54 Soleils». Regroupant 38 estampes numériques, l’exposition offre un corpus de scènes étranges et surréalistes, inspirées d’un film d’épouvante de série B paru dans les années 60. Des extraits de ce film jouent en boucle et permettent au visiteur de mieux saisir l’esprit de l’exposition. Quoiqu’ils s’apparentent à une BD, les dessins ne se veulent pas une histoire linéaire. Toutes ponctuées d’un cercle rouge et indépendantes les unes des autres, les scènes foisonnent de détails ou se démarquent par leur graphisme précis et épuré, en noir sur blanc. L'exposition de Gonza Meza prendra fin le 13 juin.

À la Salle des Courroies, Guillaume Desjardins expose une série d’œuvres intimistes sous le titre «Les Portraits des Voilés», une première exposition solo pour cet artiste de Sainte-Marie de Beauce. Peintes à l’huile avec réalisme, ces œuvres aux couleurs sobres dégagent une profonde sensibilité. Le voile, aussi important que le sont les personnages, est omniprésent. Tantôt peint, tantôt réellement intégré au tableau, il amplifie le caractère énigmatique de chaque portrait et invite à saisir l’essence intérieure du personnage. Cette exposition restera en salle jusqu'au 6 juin.

Depuis le 13 mars, le Moulin La Lorraine accueille les visiteurs, sur réservation, les samedis et dimanches de 12 heures à 16 heures.

Activités culturelles et rencontres avec les artistes

Dans les semaines à venir, le public aura la chance de rencontrer les créateurs de ces trois expositions et d’en apprendre davantage sur leur démarche de création et leurs techniques artistiques.

Le 11 avril de 12 h 30 à 15 h 30, Guillaume Desjardins offrira un atelier de portrait. Cette activité s’adresse plus particulièrement aux débutants.

Le 30 mai à 13 h 30, Alain LeBlond sera sur place pour présenter ses œuvres et sa technique de création particulière lors d’une conférence-causerie;

Le 13 juin à 13 h 30, Gonza Meza expliquera son projet 54 Soleils et animera un atelier de dessin.

Les personnes désireuses de participer à l’une ou l’autre de ces activités doivent réserver à l’avance. La tenue des activités demeure conditionnelle à la levée de certaines restrictions liées à la COVID-19.

À compter du 19 juin, le Hall du Moulin et la Salle des Courroies permettront d’admirer les œuvres de sept artistes chevronnés : André Bécot, Lucienne Cornet, Viviane Gruais, Jacinthe Lagueux, Gabriel Lalonde, Odette Théberge et Francine Vernac, dans une exposition collective intitulée «Passages et traces» tandis que l’artiste-peintre Anne-Marie Aubé occupera la salle Pierre-Beaudoin avec une série d’œuvres grand format nommée «Dans un paysage que l’on s’imagine».

À l'automne, l’artiste et designer Marie-José Gustave installera ses sculptures de papier à la Salle Pierre-Beaudoin sous le titre «Métissage, liens tissés». Enfin, le Moulin La Lorraine présentera «Tous pareils… mais différents!», une exposition thématique sur la diversité et la richesse de certains savoir-faire traditionnels. Cette exposition sera assortie d'un volet éducatif pour le public scolaire.