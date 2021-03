Le pianiste émérite Roby Talbot lance un premier album

Voir la galerie de photos

Constellations est le tout premier album de compositions originales de Roby Talbot, ce pianiste de grand talent originaire de Saint-Martin. Tous les mélomanes sont invités à son lancement virtuel ce soir.

Roby Talbot a fait bien du chemin depuis ses premières notes de piano à cinq ans. Ancien gagnant du festival Clermont-Pépin, celui-ci va ensuite étudier la musique au Collège Jésus-Marie-de-Sillery. Il va également enseigner la musique à l'école Jésus-Marie de Beauceville avant d'être recruté par le spectacle d'envergure Elvis Story.

Cette expérience lui permettra de fouler les planches de plusieurs scènes à travers le monde: Paris, Las Vegas, Tokyo, Shanghai, Beijing, etc. où il va agir en tant que pianiste et directeur musical.

Il participera également à Elvis Experience, Night Fever et d’autres productions majeures lui permettant de côtoyer des noms comme Mélissa Bédard, Martin Fontaine, Jonathan Roy ou Geneviève Leclerc.

Dans la dernière année, Roby a profité de l'arrêt des spectacles afin de renouer avec la composition de musique. Ayant déjà travaillé sur les albums de plusieurs autres artistes, il entamera pour la première fois un projet de compositions originales: Constellations.

Constellations est un album de piano instrumental inspiré par les histoires mythologique derrière les regroupements d'étoiles de la voûte céleste .

« Quand j'étais petit et j'apprenais le piano, ma mère me disait “Roby essaie de raconter une histoire quand tu joues”. Quand je me suis mis à lire sur les constellations, il y avait tellement d'histoire et d'images que je pouvais mettre en musique », raconte Roby Talbot.

Les mélodies se veulent accrocheuses offrant un album de musique classique et populaire.

« Je voulais faire quelque chose de simple et de réconfortant qui allait rester dans la tête des gens même si c'était instrumental », explique le pianiste.

Roby Talbot sera accompagné ce soir par Mélissa Bédard lors de son lancement virtuel qui aura lieu à 19h sur la page Facebook Roby Talbot Pianiste.

Écoutez un extrait de la chanson Phoenix tiré de l'album Constellations de Roby Talbot dans cet article.