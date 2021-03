Sam Breton récipiendaire de l’Olivier de l’année

Un ancien finissant du Cégep Beauce-Appalaches, Sam Breton, a raflé les grands honneurs hier soir lors de la 22e édition du Gala en décrochant le prestigieux prix de l’Olivier de l’année.

« Je suis évidemment heureux de recevoir ce prix, qui ne le serait pas!? Hier, ça m’a plus que touché quand j’ai vu mes « coéquipiers » me décerner cet honneur. Le fait d’être là, debout avec eux était pour moi très spécial, ça m’a rendu émotif. Les gens avaient besoin d’être particulièrement diverti cette année et on a tous élevé notre jeu d’un cran. Je suis fier d’eux. De nous. », a partagé l'humoriste natif de Laurier-Station.

Breton s’est fait connaître en Beauce lors de ses études au Cégep de 2007 à 2009. Il a été membre de l’équipe d’improvisation des Pissenlits. Il a aussi participé aux Entrejours et aux Mercredis-étudiants en plus d’animer et de présenter plusieurs numéros. Il a été l’animateur de deux éditions du Gala Distinction Jeunesse. Après ses études à Saint-Georges, il a poursuivi à l'École nationale de l'Humour dont il est maintenant diplômé.

Avec la réouverture des salles de spectacles, Sam Breton s’apprête à reprendre la route du Québec.