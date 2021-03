La chanteuse Feu toute! lance un nouvel extrait de son album

Voir la galerie de photos

La Géorgienne Cynthia Veilleux, alias Feu toute! a lancé aujourd'hui un nouvel extrait éponyme de son album Parade nuptiale (Dance with me) à paraitre le 16 avril.

La chanson Parade nuptiale (Dance with me) se tient dans un registre dansant qualifié d'érotico-pop qui se veut un hommage à la séduction, un clin d’oeil à ce grand dévouement que l’on retrouve chez les oiseaux ou sur les pistes de danse.

Cet univers original et électrisant se révèle notamment à travers un vidéoclip conçu et réalisé par l'équipe de Juste du feu.

Pour l'enregistrement de l'album à venir, Cynthia Veilleux s'est entourée d'une équipe de collaborateurs comprenant Alexis Martin (réalisation, batterie, percussions, claviers), François Richard (claviers, piano), Marie-Anne Arsenault (basse, bass synth), Luc Lemire (saxophone), Luc Murphy (flûte) et Simon Godin (guitare électrique).

Puisant son inspiration quelque part entre Les Rita Mitsouko, Niagara et Diane Dufresne, elle présentera l'album Parade nuptiale (Dance with me) le 16 avril prochain. Les mélomanes peuvent s'atteindre à un album éclectique pigeant dans la pop, le rock, le funk empreint d'une liberté artistique sans contrainte.

Vous pouvez écouter le dernier simple de Feu toute! Parade nuptiale (Dance with me) dans cet article.

La chanson est disponible sur toutes les plateformes numériques populaires.