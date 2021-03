« Ensemble pour l'art d'ici » présente sa première exposition à Saint-Victor

Artistes et Artisans de Beauce (AAB), ainsi que la Municipalité de Saint-Victor ont annoncé l’ouverture de la première exposition du programme Ensemble pour l’art d’ici! Pour ce premier événement, la municipalité a choisi d’exposer le travail pictural de Mireille Toulouse.

L’exposition, qui a lieu à la bibliothèque municipale, débute aujourd'hui à 15h avec un lancement virtuel en direct, sur la page Facebook d’Artistes et Artisans de Beauce et se poursuivra jusqu’au 21 août prochain.

Malgré les difficultés à développer le programme à cause de la pandémie en vigueur, ce premier partenariat entre AAB et la Municipalité de Saint-Victor marque un grand pas dans l’accessibilité aux arts visuels dans la région et de nouveaux partenariats prendront graduellement place au cours des prochains mois.

« La participation de la municipalité de Saint-Victor à Ensemble pour l’art d’ici nous démontre clairement qu’elle considère les arts et la culture comme étant un des piliers du développement de sa communauté. Les artistes et les artisans de la Beauce se réjouissent de cet appui », de souligné le président d’AAB, Claude Gagné.

En raison des mesures sanitaires actuelles, l’exposition sera ouverte au public durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. De nouvelles heures d’ouverture pourraient entrer en vigueur si des assouplissements sont possibles dans les prochains mois.

Ensemble pour l’art d’ici est un programme mis en place par Artistes et Artisans de Beauce, visant à créer des partenariats avec des entreprises et organismes de la région pour mettre en place des expositions en art visuel sur l’ensemble des trois MRC de la Beauce. Les artistes désirant faire partie de la sélection peuvent envoyer leur dossier en tout temps.