Deux Beaucerons en vedette dans « Le Club Vinland »

C'est aujourd'hui la sortie en salle partout au Québec du long métrage Le Club Vinland, réalisé par Benoit Pilon, dans lequel deux acteurs de la Beauce occupent des rôles importants.

D'abord, le Mariverain Fabien Cloutier, qui joue le Frère Lucien, ainsi qu'Arnaud Vachon, un natif de Saint-Isidore, qui incarne le rôle-titre d'Émile Lacombe.

Le Club Vinland, c’est l’histoire d’un éducateur exceptionnel dans un collège de garçons de l’est du Québec de la fin des années 1940. Adulé de ses élèves, mais perçu comme trop dérangeant par les supérieurs de sa congrégation, le charismatique Frère Jean est un progressiste annonciateur des changements à venir dans le Québec des années 1950 et 1960.

Voulant à la fois résoudre une énigme historique, motiver ses élèves et empêcher le décrochage d’Émile (Arnaud Vachon), un étudiant en difficultés, Frère Jean entreprend de conduire des fouilles archéologiques visant à prouver l’établissement d’une colonie viking (le Vinland) sur la côte du Saint-Laurent. L’entreprise bouleversera la vie du collège et laissera sa marque sur les destins du jeune Émile – et de Frère Jean lui-même.

Produit par Chantal Lafleur (Avenida) et scénarisé par Normand Bergeron, Marc Robitaille et Benoit Pilon, le long métrage dramatique met en vedette, outre les acteurs Beaucerons, une impressionnante distribution avec Sébastien Ricard (Frère Jean), Rémy Girard (Frère Léon), François Papineau (Frère Cyprien), Émilie Bibeau (Marguerite), Xavier Huard (Frère Mathieu), Alexandre Perreault (Jérôme), Alexis Guay (Chouinard), Xavier Rivard-Désy (François) et Guy Thauvette (Frère Roséa). Pierre Lapointe et Guido Del Fabbro signent la musique du film.