Appels de projets aux artistes en arts visuels de la Beauce-Sartigan

La MRC de Beauce-Sartigan a lancé mercredi deux appels de projets aux artistes de la Beauce pour réaliser deux œuvres d’art public, soit une à Notre-Dame-des-Pins et une autre à Saint-Éphrem-de-Beauce.

Une œuvre extérieure serait installée sur un terrain municipal identifié dans l’appel de projets de chaque municipalité. La participation citoyenne est un élément clé de ces appels de projets et doit permettre un échange significatif entre les citoyens et les artistes. L’artiste doit suggérer une activité concrète pour impliquer les citoyens dans la réalisation de l’œuvre.

Lien pressenti à Notre-Dame-des-Pins...

L’endroit choisi pour le projet est sur le terrain du Centre communautaire, situé entre la 1re Avenue, la 30e Rue et la rivière Gilbert. Cet endroit a été choisi puisque le Centre communautaire est un bâtiment très utilisé par les citoyens et la plupart des infrastructures de loisirs de la municipalité s’y retrouvent. De plus, c’est l’endroit où le camp de jour estival est offert. Le lieu est voisin de l’école primaire L’Éco-Pin et de la bibliothèque municipale Le Signet.

...et à Saint-Ephrem

La municipalité souhaite installer l'oeuvre d'art à l’entrée de ville sur la route 271 Sud, au centre de loisirs. Plus précisément, l'oeuvre serait située au coin de la rue Henri et de la Route 271 Sud sur un espace vert près du terrain de balle.

Le programme Les Arts de la rue, présenté par Cogeco, permet l’octroi d’un soutien financier aux artistes. La subvention disponible pour la réalisation de l’œuvre à Notre-Dame-des-Pins est de 9 000 $ alors que celle à Saint-Éphrem-de-Beauce est de 10 000 $. Les artistes intéressés peuvent soumettre leurs propositions d’ici le 18 mai 2021. La MRC de Beauce-Sartigan invite les artistes à consulter les appels de projets sur le site internet de Culture Beauce.

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue avec le gouvernement du Québec, et grâce à une collaboration du Conseil économique de Beauce et de Cogeco, la MRC de Beauce-Sartigan a soutenu 12 municipalités pour la réalisation d’œuvres d’art public depuis 2018. Toutes les œuvres ont été réalisées par des artistes de la Beauce. Cogeco est partenaire présentateur du projet Les Arts de la rue.