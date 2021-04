Shanghai 2040: le nouveau livre du Beauceron Jean-Louis Roy

Voir la galerie de photos

La sortie de son plus récent livre s'avérait un bon prétexte pour obtenir une entrevue avec Jean-Louis Roy, l'actuel président directeur-général de la Grande bibliothèque du Québec (BAnQ) et un Beauceron émérite dont la carrière est remarquable à bien des niveaux.

L'homme de 80 ans bien sonnés est aussi vigoureux qu'au jour de ses vingt ans, lui qui a été élevé à Saint-Georges d'un père de l'endroit et d'une mère native de Saint-Martin, explique-t-il en entretien vidéo accordée à EnBeauce.com.

Jean-Louis Roy est un grand intellectuel au parcours professionnel international exceptionnel, presqu'un homme à tout faire, pertinent et informé, qui a occupé des postes prestigieux, souvent à des moments stratégiques de l'histoire.

Ancien directeur du quotidien Le Devoir, il a été Délégué général du Québec à Paris, Secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie, et président de l'organisme Droits et Démocratie, pour ne nommer que ces fonctions. « J'ai été chanceux », avoue-t-il au sujet de ces emplois qui lui ont été, plus souvent qu'autrement, directement offerts.

Il est aussi l'auteur d’une vingtaine de livres, autant des analyses politiques de sujets aussi divers que l’Afrique ou l’Ontario, qu'un recueil de poésie et des romans.

Sa toute nouvelle mouture s'intitule Shanghai 2040, un roman aux allures de récit géopolitique qui raconte la vie de Wei Shu, une femme remarquable - traditionnelle et moderne - qui devient présidente de la République populaire de Chine. Wei Shu est à la recherche d’un grand symbole marquant la prépondérance de son pays dans les affaires du monde. Ainsi nait le projet du déménagement du siège des Nations-Unies, de New York à Shanghai, la seconde histoire de ce roman. Le monde vu de Chine.

Cette fiction prend racine dans les expériences de M. Roy, lui-même grand « mandarin » ayant eu accès aux coulisses du pouvoir chinois, précise sa maison d'édition Libre Expression.

Écoutez l'intégrale de cette entrevue vidéo avec Jean-Louis Roy, un Beauceron qui a toujours porté sur la coeur sa région, partout où il s'est trouvé dans le monde.