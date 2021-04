Des animations virtuelles pour inciter les jeunes à lire

Des artistes d'ici et d'ailleurs présenteront quatre animations gratuites de lecture virtuelle pour les jeunes de 4 à 12 ans résidents dans la MRC de Beauce-Sartigan, les samedis du 8 mai au 5 juin prochain.

Les événements dureront chacun de 45 à 60 minutes et seront diffusés en direct sur la page Facebook de Je lis, tu lis, on lit, en Beauce-Sartigan!

C'est l'univers de Saint-Parlabas qui ouvrira le bal le samedi 8 mai à 10 h. Pour l'occasion c'est Jérôme Roy, comédien professionnel originaire de Saint-Georges, qui fera la lecture de deux contes destinés aux enfants de 4 à 7 ans, soit L’enfant papillon ainsi que Moussaillons et mousses de nombril. L’auteur de ces histoires est le Beauceron Alain Lessard, cofondateur de la boîte artistique Pixel d’étoile avec Joël Proulx Bouffard, une entreprise située à Saint-Georges.

Pour les trois samedis suivants, le 15 mai, le 22 mai et le 5 juin, ce sera au tour de l’artiste multidisciplinaire et auteure, Andréanne Marchand-Girard de faire les lectures. Elle réalisera trois animations originales qui s'adressent aux jeunes de 6 à 12 ans.

Programmation

• Samedi 8 mai 10 h : L’enfant papillon et Moussaillons et mousses de nombril pour les 4 à 7 ans

• Samedi 15 mai 10 h : Le pet dans tous ses états! pour les 6 à 8 ans

• Samedi 22 mai 10 h : Dégueu! pour les 8 à 10 ans

• Samedi 5 juin 10 h : Cow-boys, corsaires et autres brigands! pour les 10 à 12 ans