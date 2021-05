Le théâtre sera de retour en Beauce cet été

Cet été, le Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce présentera une pièce de théâtre intitulée El Dorado snack-bar, une comédie déjantée, qui sera joué les 24-25 et 26 juin ainsi que les 1er 2 et 3 juillet prochains à 20 h.

La production, écrite par Marie-Thérèse Quinton et mise en scène par Sébastien Hamel, mettra de l’avant les comédiens Julie Mathieu, Claude Bilodeau et Sébastien Hamel. « Vous allez découvrir une panoplie de personnages loufoques et touchants avec plus d’une quinzaine de personnages », a mentionné le metteur en scène.

Cette pièce c'est l'histoire de Maurice Paquin et sa femme Gisèle, qui vont de catastrophes en catastrophes et de leur fils qui est en pleine crise d'adolescence. Ils devront faire face aux défis apportés par les clients, pas toujours sympathiques, pour sauver leur restaurant qui est au bord de la faillite.

« Notre passion de la scène et notre envie de partager cette comédie hilarante nous ont poussés à débuter nos pratiques virtuelles dès le mois de février, convaincus que nous pourrions rencontrer le public cet été », a raconté Sébastien Hamel.

Conçu spécialement pour la réouverture, le spectacle a été adapté aux exigences sanitaires, notamment en modifiant la mise en scène. La production est bien entendu assujettie aux mesures sanitaires en vigueur lors des représentations.

Pour assister à l'évènement, les billets sont au coût unitaire de 23 $. Il est possible de réserver un siège dès maintenant par téléphone au 418 313-0226.

Il est à noter que la salle peut accueillir un maximum de 80 spectateurs par représentation. Évidemment, le masque de procédure est obligatoire pendant tout le spectacle.