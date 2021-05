L'histoire des familles Pozer et Taylor racontée dans un court-métrage

Des chercheurs du département d'histoire de l'Université de Sherbrooke ont réalisé un court-métrage de type documentaire sur les vestiges du système seigneurial anglais à travers le Québec. L'histoire des familles Pozer et Taylor y est notamment racontée.

Le court-métrage « Une mémoire seigneuriale à l'anglaise » donne ainsi la parole à James Dean Hunter, propriétaire du Manoir Taylor situé à Saint-Simon-les-Mines dans l'ancien fief de Cumberland Mills.

Des représentants de la famille d'origine germanique, les Pozer racontent également les débuts de cette grande famille beauceronne dans la seigneurie d'Aubert-Gallion.

Le court-métrage est disponible sur la page: https://www.usherbrooke.ca/histoire/recherche/projets/persistances/une-memoire-seigneuriale-a-langlaise/.

Ce film de Benoît Grenier et Stéphanie Lanthier a été initialement réalisé et présenté dans le cadre du colloque Patrimoine, mémoire et vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire du congrès de l’ACFAS 2021 à Sherbrooke.