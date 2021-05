Galerie 1: les plus belles photos de tulipes et de lilas

Au cœur de la saison des tulipes et des lilas, EnBeauce.com invite ses lecteurs à partager leurs plus belles photos de ces fleurs dont l’odeur et les couleurs nous rappellent combien la vie est belle. Voici la première de notre galerie de cette thématique.

Saviez-vous que ces deux fleurs se retrouvent dans deux espaces de la Beauce qui leur sont dédiés ?

Le parc Mathieu de Beauceville abrite, depuis 2015, l’un des 140 jardins des tulipes de l’amitié entre les Néerlandais et les Canadiens que l’on retrouve au pays.

Ce sont 700 bulbes de tulipes rouges et blanches qui avaient été offerts par les Pays-Bas cette année-là. Cela dans le but de souligner le rôle joué par les soldats canadiens dans la libération des Pays-Bas et pour l'hospitalité offerte par le Canada à la famille royale néerlandaise à Ottawa pendant la Seconde Guerre mondiale.

La Ville de Saint-Georges dispose quant à elle d’un Musée des Lilas à ciel ouvert. Ainsi, dans le parc au cœur de la ville se trouve l’une des plus vastes collections au monde, en milieu urbain, recensant presque 700 cultivars différents.

Facilement accessible et gratuit, cet endroit dispose désormais de panneaux d’interprétation qui permettront aux visiteurs d’en connaître plus sur cette fleur et les différentes espèces présentes dans ce musée.

Cette semaine, faites-nous parvenir vos meilleurs clichés de la manière suivante:

— Par courriel à l’adresse [email protected]

— Par message privé sur notre page Facebook

— Sur Instagram

Nos photographes d'aujourd'hui sont: Yvette Lapointe, Lyne Lessard, Christian Sasseville, Josée Nadeau et Chantal Doyon.