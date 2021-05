Saint-Georges accueillera la Fête nationale pour la région de Chaudière-Appalaches

C'est la Ville de Saint-Georges qui tiendra, les 23 et 24 juin, l'événement d'envergure régionale de la Fête nationale du Québec, ont annoncé en conférence de presse les dirigeants de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches.

Sous le thème Vivre le Québec tissé serré, plus d’une trentaine d’activités officielles seront organisées sur le territoire administratif dans le plus grand respect des mesures sanitaires, assurent les organisateurs.

En Beauce, outre le grand rassemblement de Saint-Georges, il y aura neuf autres célébrations, entre autres, à Beauceville, Saint-Côme, Sainte-Aurélie, Saint-Victor et Tring-Jonction.

La programmation de Saint-Georges propose, le 23 juin, les Matante Marie-Jeanne qui présenteront un spectacle de slam de leur cru sur le thème de la Fête nationale de cette année, Tissé serré.

Par la suite, le public est attendu sur la page Facebook du comité des Fêtes de Saint-Georges pour le spectacle du groupe québécois HIGH 5. Malgré le nom anglophone de la formation qui vient de Québec, la directrice des loisirs de la Ville de Saint-Georges, Carole Paquet, a assuré que toutes les chansons interprétées le seront en français et québécoises. Elle a indiqué qu'il avait été impossible de trouver une formation plus locale qui aurait offert une prestation gracieusement comme le fera le groupe retenu.

Suivront à 22 h, après le spectacle, les traditionnels feux d’artifices, dont les autorités de Saint-Georges assurent qu'ils seront facilement visibles pour 80% de la population.

Le 24 juin, des animations ambulantes seront présentées en alternance dans les quatre parcs de Saint-Georges et seront suivis d’animations musicales sur l’Île Pozer, les sentiers de l’espace Redmond et la 1ère Avenue.

À 19 h 30, un spectacle de magie virtuel sera diffusé via sur la page Facebook du comité des Fêtes de Saint-Georges.

Les résidents sont aussi invités à participer au concours de décoration de maisons aux couleurs du Québec.

De plus, un cahier d’activités portant sur les mythes et légendes québécois sera disponible pour les enfants de 12 ans et moins. Encore là, tous les détails sur le concours et le cahier d’activité se trouvent sur le site et la page Facebook du comité des Fêtes de Saint-Georges.

Prix « Artisan de la Fête nationale »

Lors de la conférence de presse, la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches a profité de l'occasion pour désigner les récipiendaires du prix Artisan de la Fête nationale.

Le premier a été remis avec un an de retard, en raison de la crise du coronavirus, à la Ville de Saint-Joseph, pour la qualité de son organisation des fêtes du 24 juin, notamment son approche festive résolument familiale. Le trophée, qui accompagne ce prix, a été reçu le 19 mai par le maire Pierre Gilbert, des mains du dg de la SNQ, Réal Beaucage.

Ce dernier a également annoncé que le prix 2021 était décerné à Janine Dumont qui, depuis plus de 40 ans, contribue à l'organisation de la Fête nationale à Breakeyville.