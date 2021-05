Réouverture du Musée Marius-Barbeau

En raison de l’allègement de certaines mesures sanitaires concernant la COVID-19, le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce est de nouveau ouvert au public.

Le musée reprend ses activités selon l’horaire habituel, soit du mardi au vendredi de 10 h à 16 h 30 et le dimanche de 11 h à 16 h.

En plus des expositions permanentes, La Beauce : mythes et réalités et Céramique de Beauce, qui sont disponibles à l’année, il est également possible de visiter deux nouvelles expositions temporaires. Celles-ci se dérouleront jusqu’au dimanche 20 juin 2021.

La première d'entre elles s’intitule Chapeau. Lors de cette visite, les gens pourront découvrir une partie de la collection des chapeaux du Musée. De plus, ils pourront voir les chapeaux confectionnés par les élèves de 3e et 4e années du primaire des écoles d'Youville-Lambert de Saint-Joseph-de-Beauce et Le Tremplin de Saint-Victor.

La seconde exposition se nomme Jean-Eudes St-Amand. L’ancien architecte donne un aperçu de sa vision et de son travail échelonné sur une période de soixante ans. Il s'est établi en Beauce pendant plusieurs années et ses œuvres se sont démarquées dans le paysage de la région.

La Société du patrimoine des Beaucerons et le Musée Marius-Barbeau désirent rendre hommage à cet homme qui est décédé lors du mois d’avril 2020 en présentant quelques-unes de ses réalisations.